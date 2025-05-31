Sohu: Путин за 72 часа заключил две ключевые сделки с Китаем

Путин за трое суток предоставил Китаю два стратегических бонуса. Такие действия, как сообщила китайская газета Sohu , разозлили и Белый дом, и Брюссель.

По версии журналистов, за короткое время Россия сделала несколько шагов навстречу Пекину. Это произошло на фоне новых заявлений Евросоюза о возможном ужесточении санкционного давления.

Первым ходом стала договоренность об увеличении экспорта нефти в Китай на 2,5 миллиона тонн — до 12,5 миллиона тонн ежегодно. Предположительно, энергоноситель пойдет в Поднебесную транзитом через Казахстан. Сделка в перспективе принесет России миллиарды долларов прибыли.

Еще одной важной вестью, «подарком», как выразились авторы материала, стал уже дипломатический шаг.

Замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что Москва информирует Китай о деталях начавшихся переговоров с Вашингтоном. Такой уровень прозрачности, по мнению китайских аналитиков, почти не встречается в международной дипломатии и воспринимается как жест полного доверия.

Комментаторы Sohu считают, что оба шага усиливают позиции России и Китая на мировой арене, чего в США и Европе меньше всего хотели бы видеть. Аналитики издания предположили, что подобные действия подрывают стратегию коллективного Запада и ясно показывают — изоляция России не удалась.

Ранее Трампа уличили в желании заключить крупную сделку с Россией и Китаем.