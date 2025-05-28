NYT: Трамп может заключить крупную сделку с Россией и Китаем

Американский лидер Дональд Трамп, возможно, собирается заключить крупную сделку с Россией и Китаем. Об этом сообщила газета The New York Times .

По словам источников издания, республиканец решил, что для заключения соглашений подходит любое время, но вероятное сотрудничество с китайскими и российскими партнерами сейчас особенно нужно.

«Трамп, возможно, задумал что-то еще более масштабное, связанное с Россией и Китаем, и это будет окончательная сделка», — процитировала журналистов газета «Известия».

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что у европейских политиков началась истерика после переговоров Трампа и президента России Владимира Путина.

Цель диалога глав государств заключалась в донесении первопричины и вероятных путей разрешения конфликта на Украине. В итоге европейские лидеры бросили все усилия на то, чтобы сорвать конструктивный диалог России и США.