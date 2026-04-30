Путин раскрыл, в чем универсальность и сила России

Все народы — и большие, и малые — должны чувствовать, что Россия — их общий дом. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов страны.

«И большой, и малый народ — все мы единая семья народов России, в этом наша сила», — добавил он.

Путин подчеркнул, что Россия исторически формировалась как союз народов, и смешанные браки ее объединяют. Каждый народ — общее и неотъемлемое достояние всей страны, подытожил глава государства.

Глава государства в четверг приехал в столичный «Манеж», где в эти дни проходит федеральный просветительский марафон «Знание. Первые», и провел встречу с представителями коренных малочисленных народов России

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что работающая с 1 января в России концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока не имеет аналогов в мире.