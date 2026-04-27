Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов уникальна — Голикова
У концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов нет аналогов в мире. Такое заявление делала вице-премьер России Татьяна Голикова, сообщил ТАСС.
«С 1 января 2026 года вступила в силу концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на период до 2036 года», — напомнила она на Совете законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации.
Голикова подчеркнула, что в мире нет документа, аналогичного этому, в области защиты прав коренных и малочисленных народов. Концепция разработана с участием профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации, отметила она.
Ранее президент Владимир Путин постановил установить День коренных малочисленных народов Российской Федерации и отмечать его 30 апреля. Также глава государства утвердил праздник День языков народов России 8 сентября.