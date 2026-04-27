Путин заявил, что силы, которые хотели расколоть общество, не понимают Россию

Президент России Владимир Путин заявил, что попытки расколоть и расшатать российское общество оказались ошибочными, поскольку их инициаторы не понимают страну и ее народ. Об этом глава государства сказал, выступая на Совете законодателей при Федеральном собрании, написало РИА «Новости» .

По словам Путина, если кто-то считал многопартийную демократию, различие политических позиций и конкуренцию слабым местом России, то эти расчеты не оправдались.

«Тот, кто так думал, конечно, ошибся. Потому что просто не знает и не понимает Россию, не понимает наш народ», — сказал президент.

Также глава государства высказался о законотворческой работе, отметив, что законодательный процесс должен быть системным и творческим, а не сводиться только к реагированию на текущие вызовы и риски. Важно уметь преодолевать возникающие трудности, однако нельзя сосредотачиваться исключительно на запретах, ограничениях и ужесточении наказаний.

Ранее Путин поручил снизить бумажную нагрузку на врачей и учителей.