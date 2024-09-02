Путин рассказал школьникам в Кызыле о вреде электронных сигарет

Молодежь считает вейпы модными, однако следует понимать, что вредные привычки могут привести к негативным последствиям. Об этом заявил президент Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном» в Кызыле. Его слова привела пресс-служба Кремля .

«Никто не думает о том, что возникают проблемы с памятью, проблемы с общим физическим состоянием, проблемы с иммунитетом… для молодых людей, что самое важное, репродуктивная функция снижается», — сообщил Путин.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов не исключил, что на осеннюю сессию выставят законопроект о полном запрете продажи вейпов в России. Он добавил, что это нужно сделать, пока не стало слишком поздно.

В июле «Комсомольская правда» сообщила о смертельном заболевании, к которому может привести увлечение электронными сигаретами.