Путин рассказал школьникам в Кызыле о вреде электронных сигарет

Bulkin Sergey/news.ru
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Молодежь считает вейпы модными, однако следует понимать, что вредные привычки могут привести к негативным последствиям. Об этом заявил президент Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном» в Кызыле. Его слова привела пресс-служба Кремля.

«Никто не думает о том, что возникают проблемы с памятью, проблемы с общим физическим состоянием, проблемы с иммунитетом… для молодых людей, что самое важное, репродуктивная функция снижается», — сообщил Путин.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов не исключил, что на осеннюю сессию выставят законопроект о полном запрете продажи вейпов в России. Он добавил, что это нужно сделать, пока не стало слишком поздно.

В июле «Комсомольская правда» сообщила о смертельном заболевании, к которому может привести увлечение электронными сигаретами.

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