KP.RU: увлечение вейпингом способствует развитию заболевания, которое может привести к смерти

Масла, содержащиеся в парах вейпа, оседают глубоко в легких и образуют жировую пленку, которая препятствует поступлению воздуха. У курящего человека может развиться смертельно опасное заболевание, рассказало издание kp.ru .

Врачи отметили, что основным признаками EVALI являются затрудненное дыхание, боль в груди и мучительный кашель. У больного в участке легкого нарушается газообмен и развивается воспаление, сообщил «ФедералПресс».

Вред вейпа существует не только для человека, но и для собаки. Он связан как с вдыханием дыма, так и с чувствительным обонянием питомца.