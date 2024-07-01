KP.RU: увлечение вейпингом способствует развитию заболевания, которое может привести к смерти

Масла, содержащиеся в парах вейпа, оседают глубоко в легких и образуют жировую пленку, которая препятствует поступлению воздуха. У курящего человека может развиться смертельно опасное заболевание, рассказало издание kp.ru.

Врачи отметили, что основным признаками EVALI являются затрудненное дыхание, боль в груди и мучительный кашель. У больного в участке легкого нарушается газообмен и развивается воспаление, сообщил «ФедералПресс».

Вред вейпа существует не только для человека, но и для собаки. Он связан как с вдыханием дыма, так и с чувствительным обонянием питомца.

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