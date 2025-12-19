Путин рассказал, с чего для него начинается Родина

Путин: для меня лично Родина начинается с родителей

Президент Владимир Путин признался, что лично для него Родина начинается с его родителей. Он рассказал об этом во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Для меня лично — с моих родителей», — отметил глава государства на вопрос репортера.

После прямого эфира российский лидер встретился с волонтерами кол-центра, которые собирали обращения для программы «Итоги года с Владимиром Путиным». В числе них были члены движения «Народный фронт „За Россию“», сотрудники «Ростелекома» и «Сбербанка».

Работники кол-центра собрались около выхода из студии в московском Гостином Дворе, после чего к ним подошел президент.

Всего прямая линия продлилась 4 часа 37 минут. Путин в прямом эфире ответил более чем на 80 вопросов и обращений. Одними из главных тем передачи стали конфликт на Украине, успехи в спецоперации, экономика и демография.