Путин встретился с волонтерами кол-центра после прямого эфира

Собиравшие вопросы и обращения для программы «Итоги года с Владимиром Путиным» сотрудники кол-центра встретились с президентом России после окончания прямого эфира. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Около выхода из студии в московском Гостином Дворе собрались члены движения «Народный фронт „За Россию“», сотрудники «Ростелекома» и «Сбербанка», взявшие на себя обязательства по сбору вопросов и обращений.

Руководитель кол-центра встретил выходившего Путина после прямого эфира и подвел к сотрудникам.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» продлилась более 4 часов 27 минут. За все это время глава государства ответил более чем на 80 вопросов и обращений.

Некоторые жалобы россиян решились в прямом эфире. Вдова участника специальной военной операции из Новосибирской области заявила, что не может получить выплаты за своего погибшего супруга из-за сильной бюрократии.

После ответа Путина региональное Министерство труда и соцразвития заявило, что перечислило женщине все причитающиеся деньги.