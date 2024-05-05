Путин рассказал о роли священнослужителей в условиях вызовов | 360°

Общество 05 мая 2024, 13:31 Путин рассказал о роли священнослужителей в условиях вызовов Президент Путин: духовные пастыри всегда оставались с народом РИА «Новости»

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Православные священнослужители плодотворно работают ради уверенного развития и укрепления страны. Об этом заявил президент Владимир Путин в пасхальном поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства поздравил христиан с праздником и отметил, что священнослужители всегда оставались с народом — как и сейчас, в сложное время. Путин также указал на работу христианских конфессий, которые сохраняют историческое, культурное и духовное наследие страны.

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«Духовные пастыри всегда были вместе с народом. И сегодня, в условиях серьезных вызовов, христианские религиозные организации оказывают действенную, бескорыстную помощь», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин обменялся пасхальными подарками с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Президент прибыл в храм Христа Спасителя и посетил службу.