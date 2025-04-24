Путин призвал замедлять динамику цен

Путин: важно выйти на устойчивое замедление ценовой динамики в России

России нужно выйти на устойчивое замедление ценовой динамики. Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил президент Владимир Путин.

«Как уже сказал: важно выйти на устойчивое замедление ценовой динамики», — сказал он.

Глава государства констатировал, что международная экономическая обстановка объективно усложняется. Поэтому важен постоянный предметный анализ ситуации в экономике, он должен всегда быть в поле зрения властей.

«Нужно использовать открывающиеся возможности для укрепления отечественной экономики», — заявил президент.

Также Путин призвал держать на особом контроле ситуацию в жилищном строительстве.

«Правительство должно доложить, как выполняются принятые на этот счет решения. Количество новых проектов, которые запускают застройщики, снижается, что требует особого внимания», — заключил он.

Ранее Путин заявил, что рост долгов у застройщиков плохо скажется на всей экономике России.