Путин призвал замедлять динамику цен
Путин: важно выйти на устойчивое замедление ценовой динамики в России
России нужно выйти на устойчивое замедление ценовой динамики. Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил президент Владимир Путин.
«Как уже сказал: важно выйти на устойчивое замедление ценовой динамики», — сказал он.
Глава государства констатировал, что международная экономическая обстановка объективно усложняется. Поэтому важен постоянный предметный анализ ситуации в экономике, он должен всегда быть в поле зрения властей.
«Нужно использовать открывающиеся возможности для укрепления отечественной экономики», — заявил президент.
Также Путин призвал держать на особом контроле ситуацию в жилищном строительстве.
«Правительство должно доложить, как выполняются принятые на этот счет решения. Количество новых проектов, которые запускают застройщики, снижается, что требует особого внимания», — заключил он.
Ранее Путин заявил, что рост долгов у застройщиков плохо скажется на всей экономике России.