Долги российских застройщиков возросли. Путин предупредил о последствиях

На фоне сокращения спроса и роста стоимости проектного финансирования российские застройщики накопили долги. Это грозит проблемами в экономике, сообщил на заседании президиума Госсовета президент России Владимир Путин. Совещание транслировала пресс-служба Кремля.

«У застройщиков растут долги, что угрожает устойчивости бизнеса вплоть до ухода с рынка. И может, конечно, привести к сокращению занятости в отрасли, негативно сказаться на всей экономике», — сказал он.

Путин поручил правительству совместно с Центробанком принять адекватные ситуации меры. Он призвал уделить особое внимание поддержке проектного финансирования строительства объектов, прежде всего в малых городах. Для этого необходимо разработать программу временного субсидирования процентной ставки по кредитам.

Стоимость банковского проектного финансирования для строительных компаний возросла. Путин сообщил, что из-за этого запуск новых проектов уменьшился на 23%.

Спрос на ипотечное кредитование в России снизился. Путин сообщил, что многие льготники не решаются оформить ссуду из-за дополнительных банковских комиссий, и поручил разобраться в этой ситуации.