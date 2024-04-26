Путин призвал принимать ключевые законы в единой логике | 360°

Общество 26 апреля 2024, 15:14 Путин призвал принимать ключевые законы в единой логике Путин: принимая ключевые законы, нужно действовать в единой логике РИА «Новости»

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Принимая в России ключевые законы, необходимо действовать в единой логике с пониманием общих задач. На это на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге указал президент Владимир Путин.

«Обращаюсь сейчас к председателям профильных комитетов Совета Федерации и Государственной думы, руководителям законодательных собраний: принимая ключевые законы и бюджет, всем нужно действовать в единой логике с пониманием общих задач страны», — заявил он.

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Президент также подчеркнул, что основной задачей российских властей остается стабилизация общественно-политической системы с обеспечением условий для ее последующего обновления.

«Нужно обеспечивать эту систему стабильностью, создавать условия для ее обновления и открытости, честной конкуренции политических сил при четком и безусловном понимании приоритетов безопасности и национальных интересов, а также общем стремлении к поиску эффективных решений важных вопросов для людей», — добавил Путин.

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