Путин анонсировал новый этап послаблений для бизнеса | 360°

Деньги 25 апреля 2024, 19:45 Путин анонсировал новый этап послаблений для бизнеса Путин: в России готовят к запуску механизм регуляторной гильотины РИА «Новости»

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Правительство РФ планирует запустить модернизированный механизм регуляторной гильотины, который станет еще одним масштабным этапом дебюрократизации. Об этом президент Владимир Путин сообщил в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Предстоит еще один масштабный этап расчистки нормативной базы», — сказал он.

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Глава государства напомнил, что в последние три года с учетом запросов бизнеса в стране внедряют региональный инвестиционный стандарт, чтобы обеспечить единые принципы привлечения инвесторов во всех российских субъектах.

Путин напомнил, что предпринимателей, которые ведут дела в России, необходимо обеспечить стабильными и предсказуемыми условиями работы. Для этого в стране проведут модернизацию фискальной системы для более справедливого распределения налоговой нагрузки, пояснил президент.