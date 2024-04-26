Путин назвал необходимыми открытость и обновление политической системы | 360°

Власть 26 апреля 2024, 15:15 Путин назвал необходимыми открытость и обновление политической системы Путин призвал к сохранению условий открытости политической системы для общества

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Главной задачей властей остается стабилизация общественно-политической системы России с обеспечением условий для ее обновления. Об этом в ходе встречи с членами Совета законодателей при Совете Федерации заявил президент Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что реализация этих задач должна учитывать национальные интересы и безопасность государства.

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«Необходимо обеспечивать стабильность и одновременно создавать условия для открытости и обновления, для честной конкуренции разных политических сил при безусловном и четком понимании приоритета национальных интересов и безопасности государства», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что такой путь станет наиболее эффективным для решения жизненно важных вопросов в жизни людей.

Путин приехал в Совет законодателей в преддверии Дня российского парламентаризма. В своем выступлении он заявил, что этот праздник — дань уважения государственности и законотворчества России. Он подчеркнул, что необходимо отдать дань уважения истории становления и развития институтов власти народа.