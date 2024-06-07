Путин призвал подумать о «третьей столице» России

России можно подумать о создании «третьей столицы» страны, но сделать это нужно через предложение привлекательных условий. Об этом на полях ПМЭФ-2024 сказал президент Владимир Путин.

«Нужно использовать такие средства, которые станут эффективно работать сегодня. Нужно заинтересовывать в движении вперед. Если мы начнем создавать условия для развития, то автоматом центры экономической активности будут туда смещаться», — сказал он.

Ранее Путин заявил, что к 2030 году необходимо сформировать цифровые платформы в ключевых отраслях отечественной экономики.

Глава государства также отмечал, что военные расходы страны должны соответствовать уровню развития экономики и потребностям сегодняшнего дня. Он подчеркивал, что производители вооружений должны предоставлять и гражданскую продукцию. По его словам, на этот счет у России уже есть план.