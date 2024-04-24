Путин потребовал оказать помощь пенсионерам затопленных регионов | 360°

24 апреля 2024, 15:57
Путин потребовал оказать помощь пенсионерам затопленных регионов
Путин поручил главам затопленных регионов помочь пенсионерам и ветеранам
Ветераны и пенсионеры из затопленных регионов нуждаются в особом внимании и помощи местных властей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий паводков.
Глава государства пояснил, что из-за наличия постоянного жилья пожилые россияне не входят в категорию лиц, получающих компенсации. Но эти люди тоже пострадали, как и остальные жители.
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«Этот вопрос нужно решить. Ветеранов, пенсионеров наших нельзя оставлять в таком положении», — заявил Путин.
В ходе своего выступления президент России заявил, что в случае необходимости сумму выплат для пострадавших и потерявших имущество жителей скорректируют.
Путин пояснил, что каждый случай нужно детально рассмотреть и в зависимости от ситуации регулировать размер единовременной выплаты и компенсации за частичную и полную утрату вещей.
Глава государства добавил, что подход к решению вопроса должен стать справедливым, а не завязанным на региональные бюджеты.
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