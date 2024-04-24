Путин потребовал оказать помощь пенсионерам затопленных регионов | 360°

Важное 24 апреля 2024, 15:57 Путин потребовал оказать помощь пенсионерам затопленных регионов Путин поручил главам затопленных регионов помочь пенсионерам и ветеранам РИА «Новости»

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Ветераны и пенсионеры из затопленных регионов нуждаются в особом внимании и помощи местных властей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий паводков.

Глава государства пояснил, что из-за наличия постоянного жилья пожилые россияне не входят в категорию лиц, получающих компенсации. Но эти люди тоже пострадали, как и остальные жители.

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«Этот вопрос нужно решить. Ветеранов, пенсионеров наших нельзя оставлять в таком положении», — заявил Путин.

В ходе своего выступления президент России заявил, что в случае необходимости сумму выплат для пострадавших и потерявших имущество жителей скорректируют.

Путин пояснил, что каждый случай нужно детально рассмотреть и в зависимости от ситуации регулировать размер единовременной выплаты и компенсации за частичную и полную утрату вещей.

Глава государства добавил, что подход к решению вопроса должен стать справедливым, а не завязанным на региональные бюджеты.