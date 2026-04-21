Путин призвал не задирать тарифы ЖКХ

Путин: важно, чтобы тарифы в системе ЖКХ не задирались

Тарифы в системе ЖКХ в России важно не задирать, что порой случается. Об этом на совещании с главами муниципальных образований заявил президент Владимир Путин.

«Безусловно, нужно контролировать, чтобы тарифы „не задирались“. Это иногда, к сожалению, бывает в системе жилищного хозяйства. И по многим направлениям, в системе обслуживания людей, „бум“ — тариф начинает расти», — отметил он.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин поручил ФАС подумать меры эффективного устранения нарушений в тарифах ЖКХ. До этого Совет Федерации наделил регулятор возможностью пересматривать уровни тарифов на ЖКУ в регионах страны, не выполняющие предписания ведомства.

«Единая Россия» призывала сделать тарифы ЖКХ прозрачными. Секретарь генсовета Владимир Якушев подчеркивал, что это необходимый шаг, чтобы сами плательщики понимали, куда именно уходят их платежи.