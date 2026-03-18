ФАС получит полномочия пересматривать тарифы, установленные с нарушениями

Совфед на пленарном заседании одобрил закон, который дает Федеральной антимонопольной службе право пересматривать предельные уровни тарифов на ЖКУ в регионах, которые систематически не выполняют предписания ведомства. Документ вносит изменения в ФЗ «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты РФ.

Это необходимо для приведения тарифов в соответствие с законодательством. Пересмотр возможен, если орган регулирования дважды или более не исполнил решение или предписание ФАС.

Документ вводит механизм, позволяющий антимонопольной службе распределять необходимую валовую выручку между сетевыми организациями по правилам, установленным правительством РФ. Правительство также получает полномочия утверждать эти правила.

Решения органа регулирования о тарифах должны быть приведены в соответствие с решением ФАС о распределении выручки в течение месяца. Кроме того, устанавливается ограничение на срок пребывания руководителя органа регулирования в статусе исполняющего обязанности — не более четырех месяцев.

Ранее «Единая Россия» призвала к прозрачности расчета тарифов ЖКХ. Секретарь генерального совета партии Владимир Якушев подчеркнул, что это необходимый шаг, чтобы россияне понимали, на что уходят их платежи.