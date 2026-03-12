«Единая Россия» призвала к прозрачности расчета тарифов ЖКХ

Формирование тарифов и платежей за жилищно-коммунальные услуги необходимо сделать прозрачным и понятным для потребителей. С таким заявлением выступил секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев на форуме в Ростове-на-Дону.

Он подчеркнул, что это необходимый шаг, чтобы россияне понимали, на что уходят их платежи.

«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства, влекущая снижение аварий и инцидентов, повышение качества услуг должны стать одним из ключевых направлений нашей новой народной программы», — привел слова Якушева ТАСС.

Секретарь генсовета партии добавил, что по народной программе уже прошли работы по замене семи тысяч километров коммунальных сетей, а также строительству, реконструкции и ремонту 600 объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Якушев добавил, что объем задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства остался огромным.

В конце февраля вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о выявленных нарушениях в ряде регионов, где жилищно-коммунальные тарифы увеличили выше установленного правительством лимита. Он подчеркнул, что в субъекты выехали представители федеральных ведомств.