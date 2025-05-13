Путин призвал не допустить ухода самозанятых обратно «в тень»

Президент Владимир Путин призвал министра труда Антона Котякова сделать все, чтобы самозанятые не возвращались в теневой сектор экономики. Его слова на встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» привела пресс-служба Кремля .

«Эти шаги не должны загнать никуда никого опять в серую зону. Аккуратненько», — заявил глава государства.

Ранее в Подмосковье количество самозанятых жителей приблизилось к 900 тысячам, из которых 53 тысячи человек получили этот статус с начала года. Это около 22% от общего числа самозанятых в Центральном федеральном округе.

При этом депутат Госдумы Светлана Бессараб предупредила и об опасностях такого статуса. Например, по ее словам, более четырех миллионов его обладателей не формируют будущую пенсию.