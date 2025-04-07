Депутат Бессараб: миллионы самозанятых россиян рискуют остаться без пенсии

Более четырех миллионов самозанятых россиян не занимаются формированием будущей пенсии. Об этом заявила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с «Ридусом» .

«В России около 11,5 миллиона самозанятых. Из них только 55 тысяч граждан делают пенсионные взносы самостоятельно. Еще семь миллионов совмещают самозанятость с работой по найму — за них взносы в Социальный фонд России платят работодатели», — рассказала парламентарий.

Бессараб предупредила, что остальные самозанятые граждане могут в будущем рассчитывать лишь на социальную пенсию. Ее назначают на пять лет позже стандартного срока, а размер составляет чуть больше прожиточного минимума.

Парламентарий призвала самозанятых заранее позаботиться о своем будущем и обратиться в Социальный фонд для формирования стажа.