Количество самозанятых в Подмосковье почти достигло 900 тысяч

На Подмосковье приходится 22% всех самозанятых в ЦФО. Их общее число почти достигло 900 тысяч.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья — главы регионального Мининвеста Екатерины Зиновьевой, количество самозанятых уже приблизилось к 900 тысячам человек. Из них 53 тысячи получили этот статус с начала этого года.

«По итогам первых трех месяцев этого года количество самозанятых в Московской области составляет более 898,3 тысячи. Это почти 22% от общего числа самозанятых, зарегистрированных в Центральном федеральном округе», — сказала она.

Всего с момента введения специального налогового режима самозанятые Подмосковья заработали около 500 миллиардов рублей. Узнать о других мерах поддержки бизнеса можно на инвестиционном портале.