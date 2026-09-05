Путин присвоил Собянину звание Героя Труда

Высокое звание глава столицы получил за особые заслуги в решении социально-экономических вопросов города, указали в документе.

Ранее Путин, отвечая на вопросы на пленарной сессии XI Восточного экономического форума, заявил, что московская система школьного образования — эталон для всех регионов.

Поздравляя земляков с Днем города, Сергей Собянин назвал Москву сердцем великой России. Он поблагодарил москвичей за труд во благо города, поддержку и оптимизм.