Путин присвоил Собянину звание Героя Труда
Глава России Владимир Путин присвоил мэру Москвы Сергею Собянину звание Героя Труда Российской Федерации. Указ разместили на официальном портале правовой информации.
Высокое звание глава столицы получил за особые заслуги в решении социально-экономических вопросов города, указали в документе.
Ранее Путин, отвечая на вопросы на пленарной сессии XI Восточного экономического форума, заявил, что московская система школьного образования — эталон для всех регионов.
Поздравляя земляков с Днем города, Сергей Собянин назвал Москву сердцем великой России. Он поблагодарил москвичей за труд во благо города, поддержку и оптимизм.