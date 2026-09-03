Путин назвал систему школьного образования Москвы эталоном для России
Московская система школьного образования является эталоном для всех регионов, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XI Восточного экономического форума. Трансляцию мероприятия вела пресс-служба Кремля.
«Мне кажется, система школьного образования в Москве — это эталон, к чему должны стремиться и все другие регионы Российской Федерации», — отметил глава государства.
Ранее российский лидер заявил, что рост экономики страны продолжается и может стать выше сегодняшних темпов — в 0,6%. Валовый внутренний продукт России также рос значительно быстрее, чем в среднем по Европе, добавил он.