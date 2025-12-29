Путин приравнял MAX к паспорту при покупке табака, алкоголя и энергетиков

Путин подписал закон о подтверждении возраста через MAX при покупке алкоголя

Президент России Владимир Путин подписал закон о подтверждении с помощью платформы MAX возраста при покупке алкоголя, табака или энергетиков. Документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.

Использовать мессенджер для подтверждения возраста можно будет при покупке алкоголя, безалкогольных тонизирующих напитков, а также табака и никотинсодержащей продукции.

Также использовать MAX можно при проверке сведений для удостоверения личности, посещении зрелищного мероприятия и установлении возраста участника лотереи или желающего поучаствовать в ней лица.

Днем ранее Путин подписал закон, обязывающий управляющие компании в России взаимодействовать с жильцами через чаты в МAX.

Число пользователей в мессенджере превысило 75 миллионов, а число каналов — 122 тысячи. Через МАХ совершили более двух миллиардов звонков и отправили более 6,5 миллиарда сообщений.