Путин подписал закон о домовых чатах в МAX

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому управляющие компании обяжут взаимодействовать с жильцами через домовые чаты в МAX. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Новое решение касается УК, ресурсоснабжающих организаций и региональных операторов по ТКО. Согласно закону, им придется взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов в госмессенджере.

Решение общего собрания собственников об избрании членов совета МКД будет оформляться протоколом в соответствии с требованиями, установленными Минстроем. Его будут подписывать в том числе выбранные члены совета.

Порядок и сроки оформления актов приемки выполненных работ по содержанию и ремонту устанавливаются Минстроем.

Ранее число зарегистрированных пользователей в MAX превысило 75 миллионов, а число каналов — 122 тысячи. Через мессенджер отправили более 6,5 миллиарда сообщений и сделали более двух миллиардов звонков.