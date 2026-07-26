Путин принял участие в праздновании Дня ВМФ в Петербурге
Путин прибыл в Петербург на празднование Дня ВМФ
Российский лидер Владимир Путин в День Военно-морского флота приехал в Санкт-Петербург и принял участие в торжествах. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Верховного главнокомандующего поприветствовал почетный караул. Глава государства поздравил моряков с профессиональным праздником, они ответили троекратным «Ура!».
В России Военно-морской флот пользуется большим уважением, которое формировалось столетиями, подчеркнул Путин, выступая в Центре боевого управления ГК ВМФ.
Праздник военных моряков отмечают в России в последнее воскресенье июля. Президент традиционно приезжает на этот праздник в Северную столицу.
Ранее пресс-служба Кремля опубликовала поздравление президента. Он отметил, что флот в ратных триумфах и каждодневным упорным трудом, блестящими научными достижениями обеспечил России статус великой морской державы.