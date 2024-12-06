Путин пригласил Лукашенко на парад в Москву в честь 80-летия Победы в 2025 году

Президент России Владимир Путин пригласил белорусского коллегу Александра Лукашенко на парад в Москву в честь 80-летия Победы в 2025 году. Об этом он сообщил на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

В пятницу Путин прилетел в Минск для участия в заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

«Мы ждем Александра Григорьевича в Москве на юбилейных торжествах 9 Мая», — сказал он.

Ранее президент России предложил странам СНГ вместе отпраздновать эту памятную дату. Он подчеркивал, что 2025-й станет для объединения годом единства в борьбе с нацизмом и мира. В Москве также проведут неформальный саммит Содружества Независимых Государств накануне юбилейного парада.

Официальный представитель Кремля президента Дмитрий Песков отмечал, что лидеров недружественных государств не станут приглашать в Москву на торжественные мероприятия.