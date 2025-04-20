Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

Президент Владимир Путин приехал в храм Христа Спасителя на пасхальное богослужение. Об этом сообщило РИА «Новости».

Президент традиционно встречает этот православный праздник именно в этом храме.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Воскресением Христовым и дал напутственные советы верующим.

«Христос Воскресе! Этими исполненными духовной силы словами сердечно приветствую всех вас и поздравляю с великим праздником Святой Пасхи. <…> Пусть ваши сердца наполнятся немеркнущим светом Воскресения Христова — неисчерпаемым источником, вдохновляющим на деятельную любовь», — сказал патриарх.

Он посоветовал в этот праздник обнять родных и близких, а также поддержать тех, кто нуждается в помощи.

Даже самые малые усилия и самая скромная лепта «не потеряют ценности в очах Божьих, если мы, руководствуясь евангельскими заповедями, будем трудиться ради пользы ближних наших», отметил Кирилл.

Перед этим в аэропорту «Внуково-3» благополучно сел самолет Роскосмоса с Благодатным огнем. Церемония схождения Благодатного огня ежегодно проходит в Иерусалиме в храме Гроба Господня накануне православной пасхи. Оттуда его частицу в Москву привез самолет «Сергей Королев», после чего его доставили в российские храмы, в первую очередь в храм Христа Спасителя.