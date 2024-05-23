Путин пожелал главе Липецкой области удачи на выборах
Путин пожелал главе Липецкой области Артамонову удачи на выборах
Российский президент Владимир Путин пожелал удачи на предстоящих выборах главе Липецкой области Игорю Артамонову. Об этом он сказал во время рабочей встречи в рамках видеоконференции.
Глава государства напомнил ему о важности напрямую работать с людьми, особенно в предвыборный период, сообщила пресс-служба Кремля.
«Я хочу пожелать вам успеха, Игорь Георгиевич. Ну, надеюсь. Вы опытный человек, с людьми необходимо работать напрямую. Вы знаете про это. Особенно в предвыборный период. Желаю вам удачи, вперед», — сказал президент.
Ранее Путин провел встречу с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Губернатор рассказал Путину про социально—экономическую обстановку в регионе и выразил надежду, что их следующая встреча состоится уже в Грозном.