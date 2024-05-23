Путин пожелал главе Липецкой области удачи на выборах

Российский президент Владимир Путин пожелал удачи на предстоящих выборах главе Липецкой области Игорю Артамонову. Об этом он сказал во время рабочей встречи в рамках видеоконференции.

Глава государства напомнил ему о важности напрямую работать с людьми, особенно в предвыборный период, сообщила пресс-служба Кремля.

«Я хочу пожелать вам успеха, Игорь Георгиевич. Ну, надеюсь. Вы опытный человек, с людьми необходимо работать напрямую. Вы знаете про это. Особенно в предвыборный период. Желаю вам удачи, вперед», — сказал президент.

Ранее Путин провел встречу с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Губернатор рассказал Путину про социально—экономическую обстановку в регионе и выразил надежду, что их следующая встреча состоится уже в Грозном.