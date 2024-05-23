Кадыров встретился с Путиным в Москве и пригласил его в Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Он рассказал о социально-экономической ситуации в республике и выразил надежду, что следующая встреча пройдет в Грозном.

«В Москве встретился с президентом России Владимиром Путиным. Доложил о социально-экономической ситуации. Она стабильная. Планомерно идет развитие всех ветвей экономики», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он рассказал об инвестпроектах, которые реализуются в республике. По его словам, в Чечне строят две гидроэлектростанции, новый аэропорт и железнодорожный вокзал. Кроме того, в Грозном возводят новый район имени Путина. Всего в Чечне реализуется более 500 инвестпроектов. Уровень безработицы составил 7,5%, но до конца года планируется снизить его до 5%.

«В заключение поблагодарил Владимира Владимировича за поддержку всех наших начинаний и личное участие в позитивных изменениях региона. А также передал пожелание народа — пригласил нашего национального лидера в гости в Чеченскую Республику», — заключил глава региона.