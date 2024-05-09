Путин поздравил жителей Севастополя с 80-й годовщиной освобождения города | 360°

Общество 09 мая 2024, 11:25 Путин поздравил жителей Севастополя с 80-й годовщиной освобождения города Путин поздравил севастопольцев с годовщиной освобождения города от фашистов РИА «Новости»

Читать 360 в

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Севастополя с Днем Великой Победы и с 80-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Телеграмму главы государства опубликовали на официальном сайте Кремля.

«Поздравляю вас с замечательным праздником, Днем Великой Победы, а также с 80-й годовщиной освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Севастополь с первых лет своего основания играл в истории страны выдающуюся, важную роль», — сказал он.

Реклама

Путин отметил, что жители города являются достойными наследниками традиций предков, вносят созидательный вклад в укрепление и развитие России, отстаивают суверенитет и свободу Родины, самоотверженно сражаются в рядах участников СВО.

«Севастополь стал одним из символов мужества и стойкости нашего народа, славы России. Город являлся свидетелем многих масштабных событий», — добавил президент.

В речи на параде Победы Путин также обращал внимание на то, что Россия никому не позволит ей угрожать.