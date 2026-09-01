Путин поздравил школьников с Днем знаний и пожелал им верить в себя

Президент России Владимир Путин поздравил школьников с Днем знаний и отметил, что 1 Сентября — всегда особый праздник. Видеопоздравление опубликовали на сайте Кремля.

По словам главы государства — День знаний наполнен вниманием, радостью общения с друзьями.

«Отдельные, самые теплые поздравления — первоклассникам. Для вас начинается совершенно новый этап жизни, ответственный и увлекательный. Школа — это не только уроки, это огромный мир, где вам предстоит совершить множество открытий», — сказал Путин.

Президент отметил, что несмотря на все сложности и трудные моменты, важно верить в себя и идти только вперед. Глава государства также передал слова благодарности преподавателям и наставникам, которые стремятся привить правильные ценности, слова которых будут вспоминаться спустя годы.

День знаний отмечают в России 1 сентября. Но так было не всегда. В материале 360.ru — об истории праздника и его традициях.