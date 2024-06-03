Путин поздравил российских евреев с национальным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с Днем спасения и освобождения. Телеграмму главы государства опубликовали на сайте Кремля .

«Поздравляю вас с праздником — Днем спасения и освобождения. 26 ияра является одной из знаменательных и важнейших дат в истории еврейского народа. Она связывает поколения и эпохи, олицетворяет память о Великой Победе, о подвиге бойцов и командиров Красной армии, которые сокрушили нацизм, спасли еврейский и другие народы от уничтожения», — отметил президент.

Путин напомнил, что 26 ияра стало данью уважения людям, которые проявили мужество и стойкость в тяжелейших испытаниях, не покорились беспощадному и жестокому врагу.

«Празднование Дня спасения и освобождения обогащает культурные, религиозные и исторические традиции российских евреев. Этот праздник содействует продвижению патриотических ценностей, духовно-нравственных идеалов и консолидации усилий в противостоянии ксенофобии, национализму и антисемитизму», — заключил глава государства.

Ранее Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей.