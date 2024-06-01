Окружать любовью и заботой. Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей

Президент Владимир Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей и сообщил, что связанные с воспитанием подрастающего поколения вопросы являются приоритетной темой для государства. Поздравление опубликовала пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что укреплению традиционных ценностей в стране уделяется большое внимание.

«Важно, чтобы каждый ребенок был окружен заботой и любовью, рос здоровым и счастливым, развивал свои таланты и способности», — подчеркнул глава государства.

Путин также рассказал о деятельности Российского детского фонда. По его словам, организация успешно проводит различные благотворительные программы в сфере здравоохранения, образования, просвещения и творчества.

К международному дню защиты детей в России подготовили больше 3,5 тысячи мероприятий. В разных уголках страны пройдут различные мастер-классы, выставки, игры, кинопоказы и концерты.