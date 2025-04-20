Путин поздравил россиян с Пасхой

Президент Владимир Путин поздравил православных христиан и всех отмечающих Пасху россиян с праздником. Текст обращения опубликовали на сайте Кремля.

«Великий праздник Пасхи дарит нам любовь и надежду, веру в добро и справедливость, объединяет вокруг непреходящих духовно-нравственных идеалов», — сказал глава государства.

Он отметил, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии играют большую, вдохновляющую роль в укреплении общественного согласия и взаимопонимания, воспитании подрастающего поколения и упрочении семейных ценностей.

Искреннего признания заслуживают усилия религиозных организаций, направленные на поддержку защитников Отечества, подчеркнул Путин.

В ночь на 20 апреля россиян с Пасхой поздравил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.