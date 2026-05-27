Путин поздравил мусульман с Курбан-байрамом

Президент Владимир Путин обратился к мусульманам России в связи с праздником Курбан-байрам. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Он отметил, что древний праздник обращает верующих к истокам ислама, призывает к добру и справедливости, милосердию и благочестию.

Глава государства поздравил россиян с Курбан-байрамом и напомнил, что мусульманские организации активно участвуют в общественной и культурной жизни. По его словам, они также помогают укреплять семейные ценности и воспитать детей в духе патриотизма.

«И конечно, глубокой признательности заслуживает ваша востребованная деятельность, направленная на поддержку защитников Отечества, их родных и близких», — добавил Путин.

Ранее муфтий Челябинской области шейх Вугар-хазрат Акперов отметил, что праздник напоминает верующим о бесценности человеческой жизни для Аллаха. Также Курбан-байрам обращает внимание на важность искренней веры и покорности Богу.