Муфтий Акперов объяснил духовный смысл праздника Курбан-байрам

Курбан-байрам — это один из главных исламских праздников, который напоминает верующим о бесценности человеческой жизни для Аллаха и о важности искренней веры, преданности и покорности Богу. История этого праздника восходит к древнему преданию о пророке Ибрахиме (Аврааме), которому было велено принести в жертву собственного сына, написали «Известия» .

Ибрахим проявил абсолютную готовность исполнить волю Всевышнего, однако в последний момент Аллах остановил его и повелел заменить жертву бараном. Это событие стало символом высшей веры и доверия Богу, а также милосердия и заботы о человеке, ведь человеческая жизнь для Аллаха священна и не может быть принесена в жертву. В память об этом мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам, совершая праздничную молитву и принося в жертву животное, чаще всего барана.

По словам муфтия Челябинской области шейха Вугара-хазрата Акперова, Всевышнему не нужны ни кровь, ни мясо жертвы — для Него важна лишь искренность и преданность сердца верующего. Мясо жертвенного животного традиционно делят на три части: одну оставляют для своей семьи, другую раздают друзьям и соседям, а третью — нуждающимся, что подчеркивает важность милосердия, взаимопомощи и заботы о ближних в исламе.