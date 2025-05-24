Путин поздравил «Комсомолку» с вековым юбилеем

Российский президент Владимир Путин поздравил газету «Комсомольская правда» с ее столетним юбилеем. Первый номер издания вышел в свет 24 мая 1925 года.

Глава государства выразил искренние поздравления ветеранам, нынешнему коллективу и читателям издания, подчеркнув легендарный статус «Комсомолки».

«Как и миллионы людей, люблю вас за свежий взгляд и оптимизм. Ценю ваше стремление всегда быть со страной и народом, вашу патриотическую позицию», — сказал он.

Путин отметил, что в репортажах газеты отразилось целое столетие истории России — с триумфами и достижениями, суровыми невзгодами и испытаниями.

«Материалы выдающихся публицистов, знаменитых поэтов и читателей печатались на страницах газеты. Много раз она вела за собой энтузиастов, становилась движущей силой больших начинаний», — добавил президент.