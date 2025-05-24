«Комсомольской правде» исполнилось 100 лет

Газете «Комсомольская правда» исполняется 100 лет. Основанная 24 мая 1925 года как официальный печатный орган ЦК ВЛКСМ, она прошла путь от молодежного печатного органа до одного из крупнейших медиахолдингов страны.

В 1930-е годы газета освещала индустриализацию народного хозяйства, трудовые рекорды шахтера Алексея Стаханова и трактористки Паши Ангелиной. Именно в «Комсомолке» впервые в истории отечественной журналистики появились выездные редакции.

В годы Великой Отечественной войны корреспонденты «Комсомольской правды» отправились на фронт исполнять служебный долг, 16 из них не вернулись с поля боя. Газета первой рассказала о подвигах Зои Космодемьянской и молодогвардейцев. За эту работу ее наградили орденом Отечественной войны I степени.

В 60-е газета выдвинула на передний план личность человека. Ее корреспондент Василий Песков первым взял интервью у космонавта номер один Юрия Гагарина.

В 70-е освещала ударные комсомольские стройки и журналистские экспедиции. Геннадий Бочаров, Юрий Рост, Ярослав Голованов в те годы стали золотыми перьями издания.

К концу 80-х тираж газеты достиг непревзойденных 22 миллионов экземпляров ежедневного выпуска.

Сегодня под этим брендом выходит не только ежедневная газета. Работают также сетевое издание, радиостанция и книжное издательство. Общая аудитория еженедельно превышает 50 миллионов человек.

За трудовые успехи «Комсомолку» удостаивали орденов Почета, Октябрьской Революции, дважды — Трудового Красного Знамени, а также ордена Ленина.