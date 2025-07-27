Путин оценил новую стратегию развития ВМФ

Путин: новая стратегия развития ВМФ свидетельствует об уверенности в своих силах

Новая долгосрочная стратегия развития ВМФ до 2050 года доказывает уверенность России в своих силах. Об этом в видеообращении в честь дня ВМФ заявил президент Владимир Путин, ролик опубликовали на официальном сайте Кремля.

«В этом году утверждена новая стратегия развития Военно-морского флота России. Впервые в истории она рассчитана на длительный период — до 2050 года. И это — прямое свидетельство нашей уверенности в своих силах и возможностях», — отметил глава государства.

Путин отметил, что ключевым качеством нового российского флота станет способность «оперативно адаптироваться» к любым изменениям. Российский лидер поблагодарил личный состав ВМФ за достижения в деле укрепления нашей морской мощи.

Накануне празднования Дня Военно-Морского Флота помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев строкой из морского марша оценил боеготовность ВМФ. По его словам, флот страны способен обеспечивать безопасность на всех морских направлениях.