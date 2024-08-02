Путин поздравил бойцов и ветеранов ВДВ с Днем десантника

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с Днем Воздушно-десантных войск, который отмечается 2 августа. Текст поздравления опубликовали на сайте Кремля.

«Вы по праву гордитесь ратной историей легендарной „крылатой пехоты“, именами и бессмертными подвигами героев — солдат и офицеров ВДВ. Они с честью прошли испытания на прочность, были сильны характером и волей, отвагой и взаимовыручкой, готовностью стеной встать на защиту Родины», — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что патриотические традиции ветеранов, а также верность присяге и боевому братству стали примером для нынешнего поколения десантников. Они помогают им решать боевые задачи в ходе спецоперации на Украине.

Путин убежден, что бойцы ВДВ и дальше будут защищать независимость и суверенитет страны, вносить существенный вклад в обеспечение нацбезопасности и обороноспособности России.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев наградил бойцов 45-й бригады спецназа ВДВ.