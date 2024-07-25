«Спасибо за верность долгу». Андрей Воробьев наградил бойцов 45-й бригады ВДВ в Кубинке
Воробьев вручил награды бойцам 45-й бригады ВДВ
Ровно 30 лет назад в Кубинке сформировали 45-ю бригаду спецназа ВДВ. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что это — элита Вооруженных сил России и гордость региона. Он поздравил бойцов с праздником и вручил государственные награды.
«Сегодня мы приехали, чтобы наградить бойцов и поздравить с предстоящим Днем ВДВ. Парни всегда в эпицентре, в самых горячих точках: Грузия, Киргизия, Чечня, Сирия, Украина. Вручили ордена „За доблесть и мужество“ старшему сержанту Рифатджону, ефрейтору Александру, майорам Андрею, Роману и Михаилу. Спасибо за вашу верность долгу», — отметил губернатор в своем Telegram-канале.
Отдельную благодарность вынесли командиру бригады — Вадиму Панькову. Герой России, генерал-майор, он принимал участие во всех военных операциях российской армии, начиная с 1994 года. Во время СВО лично руководил боем под Гостомелем. Указом Андрея Воробьева Панькову присвоили звание «Почетный гражданин Московской области».
Губернатор отметил, что Подмосковье продолжит оказывать поддержку 45-й бригаде спецназа ВДВ. Транспорт, техника, тактическое снаряжение, средства связи — бойцам предоставляют все необходимое, чтобы они могли выполнять важные задачи. Не останутся без внимания и семьи военнослужащих.
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