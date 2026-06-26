Президент России Владимир Путин поздравил белорусов с Днем независимости республики. Об этом сообщила пресс-служба Кремля .

Наши народы ценой огромных жертв отстояли свободу и независимость в годы Великой Отечественной войны, принесли мир и Европе, и всему человечеству, отметил Путин, приветствуя участников XIII форума регионов России и Белоруссии.

Он поздравил белорусов с предстоящим Днем независимости, который отмечается 3 июля — в день освобождения Минска от фашистских захватчиков. Президент подчеркнул, что между двумя странами сложились стратегические отношения и назвал Союзное государство образцом взаимовыгодной и равноправной интеграции.

«Важно, что в России и Белоруссии бережно хранят и приумножают братские традиции дружбы и взаимовыручки», — добавил российский лидер.

Также Путин назвал контакты регионов двух стран важным слагаемым стратегического партнерства.