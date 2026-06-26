Путин назвал контакты России и Белоруссии ключевым слагаемым партнерства

Взаимодействия регионов России и Белоруссии — это одно из ключевых слагаемых стратегического партнерства двух государств. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время обращения к участникам XIII Форума регионов России и Белоруссии.

«Одной из главных движущих сил партнерства России и Белоруссии, как и строительства Союзного государства, являются связи между регионами», — сказал президент.

По его словам, именно они служат надежной опорой, по которой постепенно развивается сотрудничество государств в самых разных областях — от политики и безопасности до социальной и гуманитарной сфер и экономики.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко анонсировал скорую встречу с Путиным. Он отметил, что общается с российским коллегой каждый день.