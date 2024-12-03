Путин поручил запустить программу «Земский тренер» с 2025 года

Президент Владимир Путин поручил запустить программу «Земский тренер» по привлечению учителей физкультуры на село с 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Кроме того, он дал указания увеличить долю отечественной спортивной продукции в общем объеме закупок, расширить возможности для занятий спортом лицами с ограниченными возможностями, а также включить физкультурно-оздоровительные услуги в региональные перечни государственных и муниципальных работ.

Ранее депутаты от ЛДПР предложили давать россиянам дополнительные дни отпуска за успешную сдачу норм ГТО. По мнению лидера партии Леонида Слуцкого, такая мера поддержки «многих поднимет с дивана».

Кроме того, депутат Сергей Колунов предложил обязать студентов сдавать эти нормы, кроме случаев освобождения по состоянию здоровья.