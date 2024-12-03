Сегодня 11:01 Путин поручил запустить программу «Земский тренер» с 2025 года Фото: РИА «Новости»
Президент Владимир Путин поручил запустить программу «Земский тренер» по привлечению учителей физкультуры на село с 2025 года. Об этом сообщила
пресс-служба Кремля.
Кроме того, он дал указания увеличить долю отечественной спортивной продукции в общем объеме закупок, расширить возможности для занятий спортом лицами с ограниченными возможностями, а также включить физкультурно-оздоровительные услуги в региональные перечни государственных и муниципальных работ.
Ранее депутаты от ЛДПР
предложили давать россиянам дополнительные дни отпуска за успешную сдачу норм ГТО. По мнению лидера партии Леонида Слуцкого, такая мера поддержки «многих поднимет с дивана».
Кроме того, депутат Сергей Колунов
предложил обязать студентов сдавать эти нормы, кроме случаев освобождения по состоянию здоровья.
Сегодня 11:45 Глава Домодедова проверила лед на катке в парке «Елочки»
Сегодня 11:44 Спортсменка из Лобни стала призером всероссийского турнира по дзюдо
Сегодня 11:37 Фестиваль «Читающее Тучково» прошел в Рузском городском округе
Сегодня 11:37 Украина отказалась от всех альтернативных членству в НАТО гарантий
Сегодня 11:35 Рейд по выявлению нелегальных услуг такси провели в Котельниках
Сегодня 11:34 Промышленность Подмосковья нарастила объем отгрузки на 20% за год
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте