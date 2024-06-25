Депутат Колунов призвал ввести обязательной сдачу норм ГТО для студентов

Сдача норм ГТО должна быть обязательной для всех студентов в российских вузах. Таким мнением поделился с RT депутат Госдумы Сергей Колунов.

Он написал соответствующее письмо главе Министерства науки и высшего образования России Валерию Фалькову. В нем говорится, что введение подобных мер ляжет в основу правильного физвоспитания детей и подростков. С помощью обязательной сдачи норм ГТО студенты смогут укрепить здоровье, а также более гармонично и всесторонне развивать личность и воспитывать в себе патриотизм.

Депутат подчеркнул, что исключение для сдачи норм ГТО должно быть только для тех, у кого есть ограничения по состоянию здоровья.

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