«Многих поднимет с дивана». Россиянам предложили давать оплачиваемый отпуск за сдачу ГТО

Проект закона о дополнительном отпуске за сдачу ГТО направили в кабмин

В России предложили давать дополнительные дни отпуска за сдачу ГТО. ЛДПР направила проект закона в правительство, сообщили в Telegram-канале фракции.

«Депутаты фракции ЛДПР во главе с председателем Леонидом Слуцким предложили предоставлять россиянам дополнительные оплачиваемые дни к отпуску за сдачу нормативов ГТО», — отметили в партии.

Также в законопроекте предложили освободить от работы людей в день сдачи ГТО. Авторы инициативы предположили, что такие меры мотивируют россиян заниматься физкультурой и спортом.

Руководитель фракции Леонид Слуцкий подчеркнул, что «многих поднимет с дивана» возможность отдохнуть лишнее время за счет сдачи ГТО. Инициативу представители ЛДПР направили на заключение в правительство 30 октября — в День тренера.

Летом депутат Госдумы Сергей Колунов призвал ввести обязательной сдачу норм ГТО для студентов. По его мнению, такая мера станет основой правильного физвоспитания детей и подростков.