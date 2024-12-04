Путин анонсировал введение цифрового рубля в расчеты по всей России

Внедряемый Центральным банком цифровой рубль со следующего года будут использовать в системе федерального бюджета. Об этом в ходе выступления на пленарном заседании инвестиционного форума «Россия зовет!» заявил президент Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что сегодня до 80% оплат за товары и услуги в России проходит в безналичном виде. Это стало возможным благодаря развитию цифровой инфраструктуры финансового сектора.

Кроме того, Банк России продолжил работу по поэтапному внедрению цифрового рубля в систему расчетов между физическими и юридическими лицами.

«Проект уже охватил девять тысяч граждан и 1200 компаний. Их число продолжает расти. Со следующего года расчеты при помощи цифрового рубля должны использоваться в системе федерального бюджета, а с 1 июля 2025 года такая возможность должна быть в масштабах всей страны», — заявил Путин.

Финансовый эксперт Евгений Шатов отмечал, что окончательное внедрение цифрового рубля облегчит межбанковские расчеты. Он пояснил, что доступ к электронному кошельку с виртуальными деньгами станет доступен в любом приложении, а в перспективе цифровым рублем можно рассчитываться без доступа к сети. Кроме того, его введение снизит процент незаконных операций по отмыванию средств.